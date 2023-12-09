Разин: «Надеюсь, Аршавин меня позовет в штаб «Зенита» или «Арсенала»

Главный тренер «Металлурга» и сборной дивизиона Харламова Андрей Разин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным.

— Как работаете в тандеме с Андреем Аршавиным? За что он отвечает в штабе?

— Это же все понарошку. Мы смеемся, позитивная обстановка. Стараемся не испортить праздник. Мы все отвечаем за юмор.

— Кто давал установку перед игрой?

— Я разбил игроков по троечкам, посоветовавшись с ними. Эта вся установка.

— Позовете Аршавина в штаб «Металлурга»?

— Ха-ха, надеюсь, что он меня позовет в штаб питерского «Зенита» или лондонского «Арсенала».