Разин: «Надеюсь, Аршавин меня позовет в штаб «Зенита» или «Арсенала»

Сегодня, 19:05
Главный тренер «Металлурга» и сборной дивизиона Харламова Андрей Разин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным.
— Как работаете в тандеме с Андреем Аршавиным? За что он отвечает в штабе?
— Это же все понарошку. Мы смеемся, позитивная обстановка. Стараемся не испортить праздник. Мы все отвечаем за юмор.
— Кто давал установку перед игрой?
— Я разбил игроков по троечкам, посоветовавшись с ними. Эта вся установка.
— Позовете Аршавина в штаб «Металлурга»?
— Ха-ха, надеюсь, что он меня позовет в штаб питерского «Зенита» или лондонского «Арсенала».