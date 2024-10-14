14 октября, 21:12
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (0:5).
«Тяжелая ситуация, календарь нам не благоволит, все игры тяжелые, от ножа, но на то мы и чемпионы, чтобы это доказывать. Будем выкарабкиваться. До этого игра была, а сегодня все развалилось как карточный домик, но будем собирать заново, искать тузов и королей», — сказал Разин на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о возможности появления в магнитогорской команде новых вратарей, тренер в шутку заявил, что клуб будет копить деньги на голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.
«Шестеркин сейчас контракт не подписывает, наверное, надо денег подкопить», — добавил он.
На 38-й минуте матча с «Ак Барсом» магнитогорцы сменили вратаря Илью Набокова, который пропустил четыре шайбы, на Александра Смолина.
«Металлург» с 16 очками после 17 игр располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 17 октября команда Разина на выезде встретится с минским «Динамо».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|15
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11