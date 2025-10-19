Разин — о 9:6 с «Нефтехимиком»: «Лишний раз убеждаюсь, что сначала надо думать о своей жопе, а потом уже о жопе хоккеистов»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча против «Нетфехимика» (9:6) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Не хочется комментировать такие игры. Хочется забыть о ней побыстрее. Половину матча играем, половину страдаем ерундой. Сложно сохранить настрой при счете 8:1. Надо играть все 60 минут. Не я первый это сказал. Век живи — век учись. Все голы пропустили из-за расхлябанности в обороне.

Все вот про меня говорят, что я жесткий тренер. Даешь возможность исполнить буллитик сначала Толчинскому, потом Кузе, чтобы помочь им вернуть уверенность. Иногда ответной реакции нет. Лишний раз убеждаюсь, что прежде надо думать о себе, о своей жопе, а потом уже о жопе других хоккеистов», — сказал Разин.

Матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком» стал четвертым по результативности в истории КХЛ. Команды забросили 15 шайб на двоих, до рекорда не хватило 2 голов — в 2009 году «Барыс» разгромил «Витязь» со счетом 11:6 в матче с 17 шайбами.