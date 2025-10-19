19 октября, 23:28
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча против «Нетфехимика» (9:6) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Не хочется комментировать такие игры. Хочется забыть о ней побыстрее. Половину матча играем, половину страдаем ерундой. Сложно сохранить настрой при счете 8:1. Надо играть все 60 минут. Не я первый это сказал. Век живи — век учись. Все голы пропустили из-за расхлябанности в обороне.
Все вот про меня говорят, что я жесткий тренер. Даешь возможность исполнить буллитик сначала Толчинскому, потом Кузе, чтобы помочь им вернуть уверенность. Иногда ответной реакции нет. Лишний раз убеждаюсь, что прежде надо думать о себе, о своей жопе, а потом уже о жопе других хоккеистов», — сказал Разин.
Матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком» стал четвертым по результативности в истории КХЛ. Команды забросили 15 шайб на двоих, до рекорда не хватило 2 голов — в 2009 году «Барыс» разгромил «Витязь» со счетом 11:6 в матче с 17 шайбами.
echo2011
Еще бы научиться о жопе Президента не думать...
20.10.2025
Trialll
Обнаглел народ, зачем для прессы про жопу трындеть?
20.10.2025
zg
Красавчик!Не РаманБарисыч,но тоже могёт!:grin:
20.10.2025
Iron Maiden
По сути все верно - дает игрокам шансы проявить себя, они их не используют, не забивают. А потом играют в пол ноги пропуская 4/5 шайб подряд. В других матчах это может к поражениям привести. По форме - грубовато, но хоккей это не институт благородных девиц. Интеллигентно - это к Ларионову, но у него нет результата.
20.10.2025
Сергей Богданов
Вот сразу видно по коментарию коуча, высказался интелигентный и эрудированный человек. Ну и Спорт-экспресс, то же молодцы, не в первый раз печатают про то что ниже пояса, а раньше покупали эту газету в киосках и читала вся интересующаяся спортом страна!
20.10.2025
Николай Викторов
Очень глубокий анализ игры, а мысль про то, что нужно думать о своей жопе, а не о жопе кузи - вообще шедевр!!!
19.10.2025