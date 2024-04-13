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Сегодня, 19:36

Разин — о поражении от «Автомобилиста»: «Металлург» контролировал шайбу, но не забил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:5, 3-3) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным. Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Да, мы контролировали шайбу, бросали, но не забили. Настраиваемся на седьмую игру», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

 
&laquo;Автомобилист&raquo; сравнял счет в&nbsp;серии с &laquo;Металлургом&raquo;&nbsp;&mdash; 3-3. В супербитве «Востока» будет седьмой матч! «Автомобилист» безжалостно наказал «Магнитку» за провалы в обороне

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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