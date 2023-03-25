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Сегодня, 09:10

Разин: «В «Северстали» с хоккейными идеями у меня проблем не было, исчерпал себя как мотиватор»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Андрей Разин высказался о своем уходе из «Северстали».

«Считаю, что мой уход будет полезен и мне, и хоккеистам — им тоже надо сменить обстановку, то есть, тренера, ауру внутри коллектива, которую мы создавали. Что же касается себя лично, то хочу перейти на новый уровень, потому что в «Северстали», пожалуй, сделал все, что мог. В последнее время, стал замечать, что повторяюсь в речах, а говорить одно и то же пятый сезон подряд, наверное, не совсем правильно. Конечно, пытался что-то придумывать, но мотивировать на каждый чемпионат одними и теми же фразами одних и тех же людей становилось все тяжелее. Что же касается схем, то мы постоянно придумывали что-то новое, даже в серии с тем же ЦСКА меняли кое-что пару раз. С хоккейными-то идеями как раз проблем не было. Но в части мотивационных речей, думаю, я во многом себя исчерпал», — приводит слова Разина Betonmobile.ru.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии. После этого Андрей Разин, тренировавший команду из Череповца с 2018 года, ушел в отставку.

Источник: https://betonmobile.ru/razin-v-severstali-s-hokkeynyimi-ideyami-u-menya-problem-ne-byilo-ischerpal-sebya-kak-motivator
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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