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Сегодня, 19:25

Разин о работе в «Магнитке»: «После пяти поражений подряд не было никаких косых взглядов и разбора полетов»

Разин рассказал, как проявлялось доверие со стороны руководства «Металлурга»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, как проявлялось доверие со стороны руководства клуба.

— Вы говорили, что в «Металлурге» получили большое доверие. В чем это выражалось?

— Все началось с предсезонки. Мы и 50 процентов матчей не выиграли. Никто тогда не спрашивал с меня результат. Мне дали полный карт-бланш, я готовил команду как хотел. Никаких косых взглядов и разбора полетов не было после пяти поражений подряд. Обмен Петунина на Коростелева — другой пример.

Коростелев не последний человек для «Металлурга». Мне дали возможность обменять его на Петунина. Еще был обмен Вовченко на Квочко, руководство тоже мне доверилось. Переход Гераськина — тоже. Я понимал ответственность. Если бы они не заиграли, то все стрелы полетели бы в меня. Но я чувствовал доверие, оставалось только показывать результат. Хорошо, что все проявили терпение. Петунин не сразу заиграл. Вовченко стал открытием даже для меня. В «Северстали» он был именно снайпером, а в «Металлурге» раскрылся как командный игрок. Столько черновой работы, сколько делал Вовченко, выполняли не все хоккеисты «Магнитки». А еще он забивал важные голы!

— Согласны, что игроки, перешедшие из «Северстали», сделали шаг вперед вместе с вами?

— Полностью согласен. Мы общались с Сергеем Юрьевичем Гомоляко (спортивным директором «Металлурга». — Прим. «СЭ»). Он говорил: «Они же были лидерами в «Северстали», но у нас другая команда». Но я считаю, что в «Магнитке» нет ярко выраженных лидеров, как были когда-то Мозякин, Коварж и Зарипов. У меня совсем другой подход к команде. Лидерами стали все, кто выходил на лед.

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства

ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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