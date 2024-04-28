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Сегодня, 19:10

Разин: «После третьего года в «Северстали» я стал другим тренером»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, как складывалась его тренерская карьера.

— Чемпионская «Магнитка» — красивая история во многих смыслах. Вы сами как тренер прошли огромный путь, начиная с детской школы. Что сложнее: вести команду за кубком или проходить все этапы с ДЮСШ?

— Везде трудно по-своему. В детской школе родители, бабушки, дедушки лезут в твою работу — это тяжело. Когда говорят: увольняйся или будет хуже, это тоже сложно пережить. «Кристалл», «Ижсталь» — везде свои трудности. Этот сезон тоже получился тяжелым, неоднозначным. Был отрезок из пяти поражений, и кто тогда мог подумать, что мы станем чемпионами?

— Из каких факторов сложился ваш тренерский успех?

— Меня закалила работа детским тренером. И ВХЛ, конечно же. В этой лиге присутствовали свои стрессовые ситуации. Я прошел с низов до КХЛ и зацепился за лигу, как сам считаю, в третий сезон работы в «Северстали», когда мы вышли в плей-офф. Этот момент стал поворотным для меня. Понял, что занял определенное место в тренерском цехе. Уже не так нервничал, успокоился, не реагировал так болезненно на ошибки. У меня подобрался хороший штаб, на который я мог опереться. После третьего года работы в «Северстали» я стал другим тренером.

— На тренерском пути был момент, когда хотелось все бросить и заняться чем-то другим?

— Нет. Я практически два года был без работы, но верил и ждал, что поступят предложения, и я снова буду доказывать, что я хороший тренер.

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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