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Сегодня, 13:00

Разин — о криминале в 90-е: «Я все прошел стороной. Учеба и спорт — две мои цели в то время»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о детском времени в Тольятти, которое пришлось на 1990-е годы.

— В Тольятти было много криминала. Много людей снаркоманилось, причем в раннем возрасте. Один из моих одноклассников сидел в тюрьме. Одного убили. Один развивается в компьютерной индустрии, состоялся как личность. Многие вступали в криминальные группировки. Хорошо, что в конце концов оставались в бизнесе, когда криминал поутих. Спорт меня из этого всего вытащил.

— Вас пытались затянуть в криминальный мир? Тяжело сказать «нет», когда растешь в таком окружении?

— Меня не пытались затянуть. Я от всего абстрагировался и следовал за своей целью. Родители всю жизнь проработали на заводе. Я с раннего возраста полюбил хоккей. Отец играл в хоккей с мячом и за заводскую команду уже с шайбой. Он меня привел, мне все понравилось. До сих пор помню, как в четыре года он поставил меня на лед во время перерыва хоккейного матча, я бросил вратарю и забил.

Конечно, он мне поддался, но воспоминание осталось на всю жизнь. После этого я шел напролом и знал, что буду хоккеистом. У меня была цель. Летом я самостоятельно тренировался, бегал кроссы, прыгал через барьеры, придумывал упражнения, когда приезжал к дедушке и бабушке. А в то время этого еще никто не делал. Друзья у меня были, но никто не звал пить вино или заниматься темными делами. Я все прошел стороной. Учеба и спорт — две мои цели в то время.

Андрей Разин. «У меня на глазах один мужик в автобусе пырнул другого ножом». Самое необычное интервью Разина — об ужасах 90-х, любви и деньгах

ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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