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Сегодня, 20:40

Разин: «Следующий сезон будет для Юрова очень тяжелым»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о работе с нападающим Данилой Юровым.

— Рады, что Данила Юров остался в команде?

— Конечно. Следующий сезон будет для Юрова очень тяжелым. Именно в психологическом плане. Он достиг определенных высот: побил рекорд Тарасенко для молодых хоккеистов в КХЛ, стал лучшим бомбардиром «Металлурга», выиграл Кубок Гагарина. На следующий год он будет ставить эту же планку для себя. Но в команде есть Канцеров, Силантьев, Вовченко, Гераськин, которые тоже будут этого хотеть. Для меня хорошо, когда такая конкуренция, но Юров должен быть к этому готов.

— Как избежать самоуверенности у молодых игроков в следующем сезоне? Они подписали или подпишут новые контракты, выиграли Кубок Гагарина. Можно подумать, что жизнь удалась.

— Это работа тренеров. Надо сбивать корону с головы, если кто-то ее надел. Через разговоры, иногда жестким тоном. Мне кажется, наш коллектив — трудолюбивый и управляемый. Верю, что таких проблем не будет. То, что я с тренерским штабом им доказывал, принесло кубок. Сейчас они больше будут нам верить и доверять. Игроки должны начать работать еще больше.

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства
Данила Юров
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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