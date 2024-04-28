Разин: «Если Гребенкин совместит желание быть лидером с правильной игрой на команду, то из него вырастет топ-хоккеист»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о работе с нападающим Никитой Гребенкиным.

— Никита Гребенкин уезжает в «Торонто». Его было невозможно сохранить в «Металлурге»?

— В субботу я, выходя из дворца, пожал ему руку, пожелал удачи. Мне бы хотелось, чтобы Никита закрепился в НХЛ и его карьера шла только вверх. Уверен: несмотря на то что у нас было в сезоне, через десять лет он скажет большое спасибо.

— Как складывались ваши взаимоотношения с Гребенкиным?

— Никита — очень талантливый хоккеист. Из детского спорта он очень быстро перешел во взрослый, но осталось ребячество. Для тренера есть понимание — командный игрок. Некоторые ситуации требуют не рисковать, а сыграть на команду. Это необязательно лечь под шайбу — просто сыграть так, как этого требует счет на табло.

Иногда у Никиты ребячество и детский задор перекрывают все остальное. Он не хочет сделать плохо команде. Его желание сотворить что-то невозможное неуемно. Приходилось сдерживать его. Иногда он хочет обыграть всю пятерку и забить гол, но такого не бывает. Но он думал, что может это. Иногда это получалось: в серии с «Амуром» он забил решающий гол шикарным броском. А иногда это приводило к атакам на наши ворота. Я знал, что если Никита захочет, то он будет играть на команду.

В седьмом матче с «Автомобилистом» он не забил, не отдал передачу, но сыграл очень важную роль: выводил шайбу, ловил ее на себя. Он может и знает, в каких моментах надо сыграть на команду. Но неуемное желание быть лидером и делать все невозможное Никиту всегда переполняло. Вспомните игру с «Авангардом», когда он был капитаном. Все сложилось: он и заряжал команду, и играл правильно, и забил, и отдал передачу. Этот матч — один из лучших в сезоне.

Мне кажется, он думает, что способен проводить такие игры каждый раз, но такого в хоккее не бывает. Мы много разговаривали с Никитой. Я показывал, где и в чем он может добавить. Никита — сложный по характеру, но очень талантливый хоккеист. Если он совместит желание быть лидером с правильной игрой на команду, то из него вырастет топ-хоккеист.