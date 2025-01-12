Разин: «Проиграл жене спор и сделал татуировку»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о своей татуировке на плече.

— У вас на плече татуировка. Расскажете о ней?

— Да. Я проиграл спор супруге. Лет 15 назад был момент, когда я был не в лучшей форме. Мне было около 35, надо было заставить себя похудеть. Супруга меня простимулировала. Мы поспорили, я проиграл.

— В чем заключался спор?

— В том, что я похудею на определенное количество килограммов. Я спор проиграл и сделал татуировку.

— Это орел?

— Скорее, ястреб или кто-то еще из этого семейства. Когда пришли в салон, супруга показала мне варианты. Мне понравился этот. Сделали татуировку на таком месте, что с годами не должна обвиснуть. Но в конце концов, когда сидел без работы в Екатеринбурге, пошел в тренажерный зал, занялся боксом и похудел больше чем на десять килограммов. Даже когда я заканчивал карьеру, я весил больше на три. Была цель — привести себя в хорошую форму, и я добился этого.