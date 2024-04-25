Разин — о переходе из ВХЛ в КХЛ: «У меня был один шанс, чтобы попасть наверх»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях от победы в Кубке Гагарина.

— Когда вы стали главным тренером «Металлурга», верили, что победа в Кубке Гагарина возможна?

— А если не верить, зачем работать?

— Но в межсезонье в клубе была перестройка.

— Была задача за два года завоевать Кубок Гагарина, мы можем ее перевыполнить теперь.

— Трудным ли получился для вас чемпионат? Со стороны казалось, что было гораздо легче работать, чем в «Северстали» или чем когда-то в ВХЛ.

— Здесь у меня очень хорошая поддержка, причем не только финансовая. Все, что я хотел, я здесь получал. Это касается и хоккеистов, и всех вопросов, в том числе бытовых. Поэтому намного легче работалось.

— Было видно, что вы менялись по ходу сезона и как тренер, и как человек, как вы ведете себя на скамейке. Тяжело давался этот переход?

— Когда тебе дают шанс в Высшей лиге или когда тебя приглашают в КХЛ, на тебя под микроскопом смотрят, и, конечно, тяжело психологически и морально — у тебя один шанс, чтобы пойти наверх. А в этом году ... я уже занял какую-то ступеньку, нишу среди тренеров, поэтому было легче.

— Что скажете тем, кто говорил «Разин — не для больших клубов»?

— Можно я помолчу?

— Но было желание доказать им что-то?

— Зачем? У каждого свое мнение. Прежде всего доказал самому себе, что могу работать. А вокруг доброжелатели всегда были и будут.

— Вы сказали, что тяжело идти к цели, а когда она достигнута, мотивацию сложнее искать.

— Наверх мы залезли в гору, а удержаться сложнее, поэтому есть мотивация выиграть еще один Кубок.