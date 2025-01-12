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Сегодня, 13:15

Разин: «На моих глазах в автобусе один мужик другого пырнул ножом»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о тяжелом времени в 1990-е годы.

— Помните самую жуткую картину, которую видели в 90-е?

— Мы с отцом и сестрой шли с пляжа в Тольятти. Сели в автобус, он был полный. И вдруг ужасные крики. Один мужик другого пырнул ножом. Я не знаю почему, но водитель вдруг открыл дверь. Нападавший выбежал из автобуса. Как-то раз мы с мамой работали в огороде. Мимо нас бежит мужик, а за ним несутся два или три человека. А мне лет десять. Пробегают мимо, мама спрашивает: «Что случилось?» — «Да он человека зарезал». Такие моменты я видел.

— Часто дрались на улице?

— Приходилось. Было и такое: стою вечером на остановке, останавливается машина. Выбегают три человека, начинают меня обыскивать. Оказывается, пришла ориентировка, связанная с наркотиками. Спутали со мной, руки скрутили. Но отпустили.

В Магнитогорске была криминальная история. В 1998 году один товарищ предложил открыть бизнес: возить на продажу машины из Германии. Человек просто решил на мне заработать. Взял деньги, привез совсем плохие машины. Я сильно попал. Потом выбивал из него деньги. Спустя год выловил его и сильно избил. Он оказался сотрудником милиции. Меня скрутили, но, так как я был хоккеистом, быстро отпустили.

Андрей Разин. «У меня на глазах один мужик в автобусе пырнул другого ножом». Самое необычное интервью Разина — об ужасах 90-х, любви и деньгах

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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