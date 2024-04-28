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Сегодня, 20:55

Разин — о Яковлеве: «У нас с ним хорошие отношения. Раздувать ничего не надо»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с защитником Егором Яковлевым.

— После назначения в «Металлург» пошли слухи о недопонимании с Егором Яковлевым. Как складывались ваши отношения?

— Это больше раздували корреспонденты после моего назначения. Я три раза приезжал в Магнитогорск, смотрел тренировки, но Егора не было в городе. Мы не встретились. Я хотел поговорить с ним лично, но не получилось. После этого я позвонил ему. За год у нас не было никаких трений.

Да, я посадил его в шестом матче с «Автомобилистом», но я сажал и Пресса, и Карпова, и Зернова. Если у человека в этот день не идет игра, то все делается для результата. Перед глазами всегда пример Валерия Константиновича Белоусова, который мог посадить и Гомоляко, и Карпова, и Бородулина. Я всегда видел, что это делается для результата команды. Я рад, что Егор к этому отнесся хорошо. Он сам все доказал. Мы с ним хорошо поговорили перед седьмой игрой. В этом матче у него был показатель полезности «+3», он отдал важнейший пас, поучаствовал в важнейшем голе. У нас с ним хорошие отношения.

Раздувать ничего не надо. Дальше все зависит от того, в каких кондициях Егор подойдет к следующему сезону. Он парень адекватный. У него уже не первый кубок. Он знает мои требования.

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства

Егор Яковлев (ХК Металлург)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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