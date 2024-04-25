Разин: «Я выиграл Кубок, а «Автомобилист» еще нет»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» вспомнил о своем увольнении из «Автомобилиста».

— Есть что-то такое, что у вас не получилось в этом сезоне?

— Мы выиграли его, что мы могли еще хотеть? 4-0 в финале! Даже мой любимый «Автомобилист» обыграли. Я прекрасно помню свой первый разговор с Максимом Рябковым (директор клуба из Екатеринбурга. — Прим. «СЭ»), когда он говорил, что они с баскетбольной командой шесть лет шли к чемпионству. И что они сделали? Уволили меня. Спустя восемь лет я выиграл Кубок, «Автомобилист» пока еще нет. Не то чтобы я рад этому факту, но рад, что доказал, что могу это сделать.

В сезоне-2015/16 Разин возглавил «Автомобилист», с которым вышел в плей-офф Кубка Гагарина. 31 октября 2016 года он был уволен.