3 ноября, 17:33

Разин — о Кузнецове: «Конфликта никакого нет. Сейчас он в очень плохой физической форме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему нападающий команды Евгений Кузнецов 3 ноября пропустил матч FONBET чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (6:1).

29 октября Кузнецов провел на льду пять минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.

«Во-первых, сразу хочу сказать, что конфликта никакого нет. Есть рабочие моменты. Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Вплоть до того, что один ********* написал, что я сказал: «Или я, или Кузнецов». Это вообще глупость, я никогда такого не скажу. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам. Моя задача — достать максимум любыми способами. Это бывает иногда жестко, жестоко, но моя задача — достать из него максимум. С Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Единственное могу сказать, что я его не выгонял. Просто из уважения, чтобы ему не сидеть в третьем периоде, он переоделся. Все, точка. Никакого конфликта не было.

Евгений Кузнецов на данный момент очень слаб в функциональном состоянии. Если, например, взять Макдэвида — человек, в котором 100 процентов от идеального хоккеиста. Евгений Кузнецов — в лучшие годы 95 процентов от Макдэвида. Или Дацюк — 100. Это мое мнение. Сейчас Кузнецов способен играть, может быть, на 80 процентов. Когда ты ждешь от него вот эти 80 процентов, а получаешь примерно 50, это тяжело для тренера. Лучше, когда ты ждешь 40 процентов, а получаешь 50, тогда вот этому хоккеисту дорога. Сейчас Кузнецов в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием, показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего. Поэтому в таких матчах с «Авангардом» или «Ак Барсом» он выпадает. Чтобы его собрать хотя бы на 75 процентов, мы его оставляем здесь — он будет работать с тренером по катанию, тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго [на Дальний Восток], надо спать в самолете, а Женя — шутник и балагур. Чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» проведет три матча подряд на выезде — с «Адмиралом», «Амуром» и затем «Барысом» (5, 7 и 9 ноября). Следующая домашняя игра магнитогорцев — с «Ладой» (12 ноября).

Источник: ХК «Металлург»
10

  • Симон Вирсаладзе

    А почему в плохой? Так быстро он выдохнуться вроде бы не мог. Тогда уже брали, значит, непойми что? А зачем?

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Наркоман и не может быть в хорошем физическом состоянии. Физиология организма Кузнецова давно и безвозвратно подорвана многолетним употреблением кокаина. Чем быстрее Магнитка избавится от марафетчика, тем будет лучще для команды.

    03.11.2025

  • Vitamin007

    С удачным приобретением!!!

    03.11.2025

  • Фобия

    Его избивали резиновыми дубинками...:face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    03.11.2025

  • Gordon

    Если он в плохой форме, за каким хреном его выпускать на три минуты, после чего отправлять на трибуну, вместо того, чтобы просто не выпускать? :)

    03.11.2025

  • Николай Викторов

    Овечкину тоже возвращаться в КХЛ не стоит, сколько поиграет, столько и поиграет в НХЛ, а в КХЛ лучше не соваться

    03.11.2025

  • Apei

    жопа. кранты ему

    03.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Никогда такого не было и вот опять.

    03.11.2025

  • За спорт!

    А когда брали, он ч?, прикинулся, что в форме, пыль в глаза пустил? А потом внезапно растерял её.

    03.11.2025

  • bvp

    Отпустили бы его проще, чтобы мозги никому не парить.

    03.11.2025

    Евгений Кузнецов (хоккей)
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
    Андрей Разин
