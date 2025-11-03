Разин — о Кузнецове: «Конфликта никакого нет. Сейчас он в очень плохой физической форме»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему нападающий команды Евгений Кузнецов 3 ноября пропустил матч FONBET чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (6:1).

29 октября Кузнецов провел на льду пять минут и пропустил третий период матча «Металлурга» с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ. После игры Кузнецов и Разин отказались отвечать на вопросы о причинах этого решения.

«Во-первых, сразу хочу сказать, что конфликта никакого нет. Есть рабочие моменты. Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Вплоть до того, что один ********* написал, что я сказал: «Или я, или Кузнецов». Это вообще глупость, я никогда такого не скажу. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам. Моя задача — достать максимум любыми способами. Это бывает иногда жестко, жестоко, но моя задача — достать из него максимум. С Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Единственное могу сказать, что я его не выгонял. Просто из уважения, чтобы ему не сидеть в третьем периоде, он переоделся. Все, точка. Никакого конфликта не было.

Евгений Кузнецов на данный момент очень слаб в функциональном состоянии. Если, например, взять Макдэвида — человек, в котором 100 процентов от идеального хоккеиста. Евгений Кузнецов — в лучшие годы 95 процентов от Макдэвида. Или Дацюк — 100. Это мое мнение. Сейчас Кузнецов способен играть, может быть, на 80 процентов. Когда ты ждешь от него вот эти 80 процентов, а получаешь примерно 50, это тяжело для тренера. Лучше, когда ты ждешь 40 процентов, а получаешь 50, тогда вот этому хоккеисту дорога. Сейчас Кузнецов в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием, показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего. Поэтому в таких матчах с «Авангардом» или «Ак Барсом» он выпадает. Чтобы его собрать хотя бы на 75 процентов, мы его оставляем здесь — он будет работать с тренером по катанию, тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго [на Дальний Восток], надо спать в самолете, а Женя — шутник и балагур. Чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» проведет три матча подряд на выезде — с «Адмиралом», «Амуром» и затем «Барысом» (5, 7 и 9 ноября). Следующая домашняя игра магнитогорцев — с «Ладой» (12 ноября).