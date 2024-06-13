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Сегодня, 04:32

Светлаков: «Игроки ЦСКА точно не устали от побед или друг от друга»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков поделился мыслями касательно неудачного сезона-2023/24 для ЦСКА.

«Сложно сказать в чем причины неудач ЦСКА. Мы точно не устали от побед или друг от друга. У нас никогда не было такого хорошего коллектива, как в этом году. В начале сезона мы думали, что раскачаемся и наберем форму, но поражения случались системно.

Начинались разговоры между собой и с тренерским штабом, поскольку нужно было срочно что-то менять. Команда была уверена, что в плей-офф все получится, но, как оказалось, когда весь сезон идет кувырком, на решающие игры собраться очень тяжело», — цитирует Metaratings.ru Светлакова.

В прошедшем сезоне Светлаков набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-khokkeist-cska-svetlakov-o-provalnom-sezone-my-tochno-ne-ustali-ot-pobed-372250/
Андрей Светлаков
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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