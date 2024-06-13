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Сегодня, 05:38

Светлаков: «Федоров многому меня научил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков высказался о работе под руководством главного тренера Сергея Федорова в ЦСКА.

«Сергей Викторович — совсем другой тренер. Мы брали Кубок два года подряд, это был великолепный этап моей карьеры. Жаль, что в этом году сезон прошёл не очень хорошо. Это очень печально.

Он многому меня научил. Он рассказывал о многих нюансах, показывал видео. Перед каждым раундом плей-офф он готовил новый материал по каждому центральному игроку соперника. Мы садились вместе и все разбирали», — цитирует Metaratings.ru Светлакова.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-khokkeist-cska-svetlakov-fyodorov-mnogomu-menya-nauchil-372223/
Андрей Светлаков
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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