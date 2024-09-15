Андронов — о Кузнецове: «Хорошо иметь в команде такого мастера»

Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о взаимодействии со своим одноклубником Евгением Кузнецовым.

— Вместе с вами в СКА пришел Евгений Кузнецов. Вы сравниваете себя с ним?

— Мне тяжело себя с ним сравнивать. Конечно, Евгений — большой мастер с большим опытом. Хорошо иметь такого игрока в команде.

— Нет желания почаще оказываться с ним в одном звене?

— Это не мне решать. Тренерский штаб решает, кому выходить на лед. Я обычный солдат, который делает, что ему скажут, — сказал Андронов Metaratings.ru.

Кузнецов перешел в клуб из Санкт-Петербурга в летнее межсезонье. До этого форвард в течение десяти сезонов выступал за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, в составе которого выигрывал Кубок Стэнли.