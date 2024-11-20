Анисин оценил вклад Ротенберга в российский хоккей

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин рассказал о своей тренерской работе в МХЛ.

— Сейчас вы работаете тренером по развитию в «СКА-Юниор». Какие впечатления от первого месяца работы в команде?

— Получаю большое удовольствие от работы, развиваю ребят, передаю свой опыт. В клубе превосходная инфраструктура, много льда, отличный тренажерный зал, бросковая зона. Вообще у системы СКА есть все, что нужно для развития ребят, и не только у главной команды, но и команд ВХЛ, МХЛ, Академии СКА и «Красной машины Юниор». То, как отдается работе Роман Ротенберг, сколько делает для хоккея в Москве и Санкт-Петербурге, в России не делает, наверное, никто, — сообщил Анисин «РБ Спорт».

В октябре хоккеист стал тренером по развитию в команде «СКА-Юниор».