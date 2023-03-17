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Сегодня, 10:36

Анисин: «В «Сочи» полный развал. Команда стала фарм-клубом СКА»

Алина Савинова
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Экс-нападающий «Сочи» Михаил Анисин поделился мнением об игре бывшей команды.

«Там полный развал. В Сочи все так хорошо зарождалось, был результат, а в итоге команда стала фарм-клубом СКА. Раньше у нас были аншлаги, а сейчас кто на такую игру пойдет? Тренерская чехарда, а кого ни поставь, будет одно и то же. Убрали Андрея Назарова и что, стало лучше? Скажу напрямую — это команда ВХЛ, и не факт, что в этой лиге будет первой. Клуб без задач. А перемены надо начинать с руководства», — приводит «РБ Спорт» слова Анисина.

«Сочи» набрал 32 очка в 68 матчах и занял последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-anisin-v-hk-sochi-polny-j-razval-komanda-stala-farm-klubom-ska/
Михаил Анисин
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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