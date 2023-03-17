Анисин: «Нам нужно перестраиваться на хоккей Ларионова, а тренерам с «бей-беги» надо заканчивать с карьерой»

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поделился впечатлениями от игры «Торпедо» в плей-офф КХЛ.

«В плей-офф главная вишенка на торте — это «Торпедо». Я просто восхищен игрой команды. В Советском Союзе и России у нас всегда показывали атакующий хоккей, но пришли тренеры, которые ввели моду на оборону. Нам нужно полностью перестраиваться на ларионовский хоккей, а тренерам, которые предлагают бей-беги-окружай-набрасывай, вообще надо заканчивать с карьерой. Билеты в Нижнем Новгороде распродают за десять минут, а представляете, когда у них будет большая арена? Самая главная оценка — зрительская. А от хоккея Игоря Ларионова получает удовольствие и команда, и зрители. Сейчас вся страна следит за «Торпедо». Он открыл много звезд: что ни имя, то на слуху. Как играют Ларионов-младший, Гончарук, Фирстов, Коваленко! Раньше их загоняли в рамки, а теперь развязали руки», — приводит «РБ Спорт» слова Анисина.

В первом матче второго раунда Кубка Гагарина нижегородская команда уступила СКА (1:2). Счет в серии — 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.