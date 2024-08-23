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Сегодня, 14:50

Антипин и Бурдасов перешли в «Барыс»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Барыс» официально объявил о переходе защитника Виктора Антипина и нападающего Антона Бурдасова.

Оба хоккеиста подписали с казахстанским клубом односторонние контракты, рассчитанные на один сезон. Предыдущим клубом обоих новичков был «Трактор».

31-летний Антипин в сезоне-2023/24 провел 55 встреч регулярного чемпионата, набрав 17 очков (4+13), а также 14 матчей розыгрыша Кубка Гагарина (3 очка, 1+2).

На счету 33-летнего Бурдасова в сезоне-2023/24 56 матчей регулярного чемпионата (36 очков, 19+17). В 14 встречах плей-офф он набрал 8 (4+4) очков.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября, в нем примут участие 23 команды из 4 стран.

Источник: ХК Барыс
Антон Бурдасов
Виктор Антипин
КХЛ
ХК Барыс
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