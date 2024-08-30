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Сегодня, 15:29

Вратарь «Сибири» Красоткин: «Болельщики в Новосибирске заслужили Кубок Гагарина»

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Вратарь «Сибири» Антон Красоткин похвалил болельщиков новосибирской команды, подчеркнув, что они заслужили Кубок Гагарина.

— Чего вы мечтаете достичь с «Сибирью»?

— Первоочередная цель — это выигрывать каждую игру и так шаг за шагом, шаг за шагом становиться каждый день лучше. Ну и конечно же, стремиться к более глобальным целям. В данный момент — это Кубок Гагарина. Я считаю, что болельщики «Сибири» его заслужили давно, и мы как хоккеисты тоже, — приводит слова Красоткина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Сибирь» заняла десятое место в регулярном чемпионате Восточной конференции КХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Красоткин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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