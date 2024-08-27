Курьянов: «На сегодняшний день Хомченко выигрывает конкуренцию у Бердина»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» прокомментировал игру голкипера Михаила Бердина, который весной был обменян в омский клуб из «Сочи».

— «Авангард» отдал практически полцарства за Бердина, но пока он не выглядит твердым первым номером. Это нормально для предсезонки или вы изначально давали ему время на адаптацию? То, что он пока не играет, странно.

— Во-первых, у нас есть тренер вратарей Алексей Жигарев, которому мы полностью доверяем. Вместе с Сергеем Звягиным они обсуждают эти вратарские моменты. Во-вторых, Хомченко на сегодняшний день выигрывает конкуренцию. В-третьих, Бердину нужно немного адаптироваться к тому стрессу, который ты все время испытываешь и на тренировках, и во время матчей. Когда ты играешь в топ-клубе, у тебя всегда должны присутствовать стопроцентные ответственность и самоотдача. От тебя ждут, что ты будешь ловить каждую шайбу. Если говорить про компенсацию за него, возвращаемся к тому, о чем мы говорили: академия для того и создана, чтобы создавать обменный фонд.

— Вопрос скорее о том, что он слишком ценный лот, который сразу же должен начать давать результат.

— Он провел одну игру в Минске и половину матча на турнире в Омске. Те матчи в Минске были очень ранними, потому что все было очень форсированно. Мы собрались 1 августа и уже через десять дней сыграли против «Динамо». Плюс у нас были планы посмотреть ближайший резерв, так как было очень много молодых ребят. Нужно учитывать, что и функциональное состояние у всех было разным. А в матче против «Сибири» в Омске, к сожалению, Михаил получил повреждение.

Голкиперы — очень специфический вопрос. Разумеется, когда ты отдаешь столько молодых игроков, то всегда будут ожидания, что уже завтра полученный хоккеист станет первым номером.