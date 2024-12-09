Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:30

Курьянов: «Варианта остаться в штабе «Авангарда» при Ги Буше у меня не было»

Михаил Зислис
Обозреватель
Антон Курьянов.
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен

Тренер Антон Курьянов, подписавший сегодня контракт с «Локомотивом», в интервью «СЭ» рассказал о своем уходе из «Авангарда».

— Когда увольняли Сергея Звягина, вы могли еще остаться в тренером штабе «Авангарда?

— Накануне вечером перед тем, как была объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе «Авангарда». Тогда же мне поступило предложение войти в штаб «Омских Крыльев». Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу.

— Вариант с вхождением в штаб Ги Буше рассматривался?

— Нет. У руководства клуба был свой взгляд на ситуацию.

В начале декабря Курьянов расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. Он ушел из клуба вместе с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным.

Антон Курьянов
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Читайте также
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Сегодня
Вчера
Неделя