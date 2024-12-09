Курьянов: «Варианта остаться в штабе «Авангарда» при Ги Буше у меня не было»

Тренер Антон Курьянов, подписавший сегодня контракт с «Локомотивом», в интервью «СЭ» рассказал о своем уходе из «Авангарда».

— Когда увольняли Сергея Звягина, вы могли еще остаться в тренером штабе «Авангарда?

— Накануне вечером перед тем, как была объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе «Авангарда». Тогда же мне поступило предложение войти в штаб «Омских Крыльев». Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу.

— Вариант с вхождением в штаб Ги Буше рассматривался?

— Нет. У руководства клуба был свой взгляд на ситуацию.

В начале декабря Курьянов расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. Он ушел из клуба вместе с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным.