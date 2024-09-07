Слепышев: «Очень приятно забить первый гол за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев поделился впечатлениями от дебютной шайбы, которую он забросил в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:1).

— После поражения в первом матче сезона был ли какой-то дополнительный настрой?

— Да, конечно. Мы не хотели проигрывать две игры подряд.

— Расскажите о вашей заброшенной шайбе. Было видно, что перед пасом Уила вы дважды стучали клюшкой. Верили, что Джордан сможет отдать этот пас?

— Да, он мастеровитый игрок. Он увидел меня заранее.

— Какие эмоции были от дебютного гола за «Динамо»?

— Мне был очень приятно забить первый гол за «Динамо», поэтому я очень рад этому событию.

— Можно ли сказать, что игра с «Куньлунем» была для вас «холодным душем»?

— Да, конечно. Вышли неплохо на игру, но потеряли какую-то нить. Сегодня была важна было поймать командную тактику, командную победу.

— «Северсталь» считается специфической командой. Ходят легенды о том, что у них есть запрет на силовые приемы. Вы чувствуете у них какую-то особенность?

— У них есть своя специфика. Это чувствуется по игре. У них скоростной хоккей. Они добавляют в каждой игре.

— А что выходит на первый план в игре против такой команды?

— Нужно ждать везде давления, принимать быстрые решения и отталкиваться от своей игры.

Федор Носов