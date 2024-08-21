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Сегодня, 16:00

Слепышев — о переходе из ЦСКА в «Динамо»: «Пришлось пойти на понижение зарплаты»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Антон Слепышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как проходили переговоры с командой.

— Спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин говорил, что команда хотела вас видеть в своем составе еще три года назад, и вот вы наконец в «Динамо».

— Я не знал об этом даже и слухов таких не слышал. Может быть, через агента пытались.

— Как проходили переговоры с клубом? Когда поступило предложение?

— Переговоры проходили достаточно быстро, «Динамо» вышло на связь, обозначило свои цели, задачи. Достаточно быстро согласился на их условия, буквально пара звонков — и я принял предложение. Со мной связались летом, в межсезонье.

— Фактор Москвы сыграл определяющую роль в выборе команды?

— Конечно, мы долго в Москве. Дети тут ходят в школу, семья привыкла здесь жить. Этот фактор сыграл роль, разумеется.

— Вам пришлось пойти на понижение зарплаты.

— Это естественно. Чтобы принять предложение от хорошей команды с большими задачами и остаться в Москве, пришлось пойти на понижение условий. Это нормально, я считаю.

Антон Слепышев. «Ждал, что ЦСКА со мной расстанется». Антон Слепышев — о переходе в «Динамо»

23 мая ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева. Нападающий выступал за ЦСКА с 2018 года, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности форвард провел 567 матчей в КХЛ, в которых забросил 130 шайб и отдал 146 результативных передач.

Антон Слепышев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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