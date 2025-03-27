Гатиятулин: «В плей-офф мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Нам потребовалось время адаптироваться к интенсивности и жесткости встреч плей-офф. Здесь мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова. Ребята все понимают и готовятся. Мы обращали внимание на возможные провокации, готовились к ним, ребята правильно реагировали», — цитирует пресс-служба КХЛ Гатиятулина.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.