Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 марта, 02:14

Гатиятулин: «В плей-офф мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Нам потребовалось время адаптироваться к интенсивности и жесткости встреч плей-офф. Здесь мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова. Ребята все понимают и готовятся. Мы обращали внимание на возможные провокации, готовились к ним, ребята правильно реагировали», — цитирует пресс-служба КХЛ Гатиятулина.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.

Спартаковцы Егор Зайцев (№ 86) и&nbsp;Александр Пашин (справа) против Владимира Грудинина из &laquo;Северстали&raquo;.Плей-офф КХЛ — праздник каждый день. До самого лета
Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя