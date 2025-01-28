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Сегодня, 05:13

Гатиятулин — о победе над «Салаватом»: «Пришлось отыгрываться, переломили ход матча, реализовали моменты и победили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Напряженный матч с интригой до последней секунды. До определенного момента все складывалось в нашу пользу, вели в счете, но дали сопернику почувствовать уверенность. Пришлось отыгрываться, ребята здорово отреагировали, переломили ход матча, реализовали моменты и победили», — приводит пресс-служба лиги слова Гатиятулина.

Также он объяснил, почему защитник Альберт Яруллин не принял участия в этой встрече. 31-летний защитник в этом сезоне принял участие в 45 играх и набрал 10 (3+7) очков.

«Отсутствие Яруллина? Мы сыграли уже почти 50 матчей, смотрим на физическое состояние ребят, даем им возможность восстановиться», — добавил Гатиятулин.

«Ак Барс» с 64 очками занимает 4-е место в Восточной конференции, а «Салават Юлаев» с 65 очками — на третьей строчке.

Артур Бровкин (слева) и&nbsp;Шелдон Ремпал. «Ак Барс» в овертайме победил «Салават Юлаев»
Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Анвар Гатиятулин
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