Гатиятулин — о победе над «Салаватом»: «Пришлось отыгрываться, переломили ход матча, реализовали моменты и победили»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Напряженный матч с интригой до последней секунды. До определенного момента все складывалось в нашу пользу, вели в счете, но дали сопернику почувствовать уверенность. Пришлось отыгрываться, ребята здорово отреагировали, переломили ход матча, реализовали моменты и победили», — приводит пресс-служба лиги слова Гатиятулина.

Также он объяснил, почему защитник Альберт Яруллин не принял участия в этой встрече. 31-летний защитник в этом сезоне принял участие в 45 играх и набрал 10 (3+7) очков.

«Отсутствие Яруллина? Мы сыграли уже почти 50 матчей, смотрим на физическое состояние ребят, даем им возможность восстановиться», — добавил Гатиятулин.

«Ак Барс» с 64 очками занимает 4-е место в Восточной конференции, а «Салават Юлаев» с 65 очками — на третьей строчке.