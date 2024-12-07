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Сегодня, 04:42

Гатиятулин — о замене вратаря в матче с «Витязем»: «Это больше попытка встряхнуть команду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Витязем» (5:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Казанская команда отыгралась со счета 0:3.

«В начале матча на своем пятаке мы допустили ошибки, соперник этим воспользовался. Будем доносить до ребят, что доигрывать нужно каждый момент. Но в целом мы перестроились в перерыве и два периода доминировали. Отмечу наше большинство и меньшинство, ребята здорово сыграли. И поддержку болельщиков сегодня, спасибо им.

Любая пропущенная шайба — это следствие действий всех, кто находится на льду. На пятаке не доиграли, единоборства не выиграли. Замена Тимура Билялова — это больше попытка встряхнуть команду», — цитирует пресс-служба клуба Гатиятулина.

После 34 матчей «Витязь» находится на 9-м месте в Западной конференции с 32 очками. «Ак Барс» занимает 3- место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 31 игре.

Источник: Официальный сайт «Ак Барса»
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