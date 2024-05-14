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Сегодня, 10:45

Анвар Гатиятулин назначен главным тренером «Ак Барса»

Виктория Кравченко
Анвар Гатиятулин.
Фото Global Look Press
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Как ранее сообщал «СЭ», Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Контракт подписан на два года.

Его помощниками станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменёв. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

Последним место работы 48-летнего тренера был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре 2023 года.

«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.

КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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