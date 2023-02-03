Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о победе над «Автомобилистом» (2:1) в КХЛ.

«Каждая игра — на результат. Сегодня была задача добиться результата. Мы ее выполнили. По игре — моментами здорово играли в атаке. Понимали, что соперник хорошо контратакует. Важно было не пропустить эти моменты. Создали свои моменты, реализовали их.

Перед третьим периодом в раздевалке договорились сыграть по счету, но не уходить в глухую оборону. Соперник немного поддавил, активно сыграл. Ребята молодцы. За счет воли, характера и самоотдачи довели игру до победы», — цитирует пресс-служба «Трактора» Гатиятулина.

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 58 очков за 59 матчей. «Автомобилист» располагается на третьей строчке с 73 очками за 58 игр.