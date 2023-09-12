Гатиятулин: «В матче с «Ладой» «Трактор» опять подвела реализация»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин заявил, что команда проиграла «Ладе» (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ из-за плохой реализации.

Единственный гол за челябинский клуб забил Виталий Кравцов. У «Лады» отличились Скотт Космачук, Трой Джозефс и Никита Попугаев.

«Неплохо начали, было движение, создавали моменты. Опять подвела реализация. В формате 5 на 3 надо, конечно, решать вопрос. Не хватает точной передачи под бросок или самого броска. После повреждения у Виталия Кравцова перешли практически на игру в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти этот момент и завершить его. Подвела реализация и, конечно, проиграли спецбригады. Каждая игра — это опыт. Будем двигаться дальше», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

«Трактор» в пяти матчах одержал две победы. Команда с пятью очками занимает пятое место в турнирной табоице «Востока». 14 сентября «Трактор» сыграет дома с минским «Динамо», а 16 сентября примет «Автомобилист».