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Сегодня, 09:15

Апальков предложил увеличить новогодний перерыв в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барыса» Даниил Апальков рассказал о том, что хотел бы изменить в КХЛ.

«Новый год — большой семейный праздник. Возможно, имело бы смысл сделать на это время перерыв между играми не на три дня, а побольше, хотя бы на шесть, может быть», — приводит слова Апалькова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 новогодняя пауза в КХЛ продлилась с 31 декабря по 2 января включительно. При этом новогодние нерабочие праздничные дни у людей, которые работают по пятидневной рабочей неделе, длились с 30 декабря по 8 января.

Источник: Metaratings.ru
Даниил Апальков
ХК Барыс
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