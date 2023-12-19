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Сегодня, 12:45

Арбитры КХЛ во второй части сезона не будут покидать лед при тренерских запросах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что во второй части ФОНБЕТ чемпионата лиги будет протестировано новшество: во время тренерских запросов арбитры не будут проходить за судейский столик, оставаясь на льду и получая всю необходимую информацию от «видеогол-арбитра».

«До паузы мы один раз применяли это во Владивостоке, нам понравилось — изменяется время тренерского запроса. Арбитры в таком случае остаются на льду в судейском полукруге: это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени. Будем пробовать эту историю до плей-офф, хотим, чтобы не нарушалась динамика игры — это самое важное. Вообще, все нововведения в правилах должны поддерживать динамику хоккея. Что касается тех новшеств, которые были введены перед стартом сезона — мы ими полностью довольны, будем слушать предложения клубов и сами ведем работу по новым изменениям в правилах», — приводит слова Анисимова сайт КХЛ.

Также Анисимов сообщил, что во второй части чемпионата департамент судейства планирует пристально следить за перспективными арбитрами из ВХЛ и МХЛ.

Первый день (17 декабря) на судейских сборах был посвящен физическому и ментальному состоянию арбитров — сдавали тесты на процент жировой ткани в организме, а также психофизиологические тесты. Во второй день (18 декабря) судьи разбирали спорные моменты первой части сезона.

Источник: КХЛ
КХЛ
Алексей Анисимов
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