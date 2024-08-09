Голкипер «Адмирала» Цыба: «Очень сильно бесит, когда исполняют лакросс»

Вратарь «Адмирала» Арсений Цыба рассказал, что его бесит, когда партнеры по команде начинают отрабатывать лакросс на тренировках.

«Вообще, очень сильно бесит, когда исполняют лакросс. Когда еще игроки на тренировке начинают отрабатывать этот элемент и получаешь пару раз по каске. Ребята, вы чего? Фигней страдаете! Идите на пустые ворота и тренируйте свой лакросс. Конечно, этот элемент бесит, но я пока лакросс-голы не пропускал, слава богу. Это не самый обидный гол для вратаря, просто неприятно такое пропускать. По мне, обидный гол, когда сильный курьез получился», — приводит слова Цыбы Legalbet.

В минувшем сезоне Цыба выступал за «Динамо-Алтай» в ВХЛ, проведя 3 игры в регулярном чемпионате.