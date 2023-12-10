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Сегодня, 15:35

Аршавин объяснил, почему перестал ходить на матчи СКА в КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему не посещает матчи СКА, а также рассказал, кто из бывших футболистов лучше всего играет в хоккей.

— Как вам организация всего процесса? Как оцените масштаб, потому что нам со стороны, учитывая то, что она только открылась, кажется масштаб грандиозным.
— Здесь, в подтрибунном помещении все вроде нормально, понятно, куда идти. Еды столько я не видел в раздевалке. Всегда так у хоккеистов в раздевалке? В принципе, у «Зенита» тоже немало, но здесь вообще — пицца, гамбургеры и так далее. Пиво в углу меня удивило. Главное, чтобы зрителям было нормально, а мы как участники подстроимся.

— Арена впечатлила широтой размаха. Теперь можно рассчитывать на то, что вы будете чаще приходить на матчи любимого СКА?

— Я уже два года не хожу на СКА. Во-первых, это связано с тем, что мои друзья, с которыми я ходил до этого, ложу там не снимают, а второе — просто работы много, и два вечера обычно занято моим хоккеем, поэтому время тяжело найти. Но следим за результатами.

— Кто из футболистов лучше всех в хоккей играют?

— Из тех, кого я знаю — Широков и Сычев.

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Андрей Аршавин стал помощником Андрея Разина в команде Дивизиона Харламова.

Андрей Аршавин. «С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ

Андрей Аршавин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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