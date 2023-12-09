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Сегодня, 11:54

Аршавин: «Широков — лучший хоккеист среди бывших отечественных футболистов»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто из экс-футболистов лучше всего играет в хоккей.

«Кто лучший хоккеист среди экс-футболистов? Назову Романа Широкова. А вот Мостовой, когда я с ним пересекся на льду, выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы. Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я все-таки слабенький, тем более играю не так часто. В хоккее нагрузки не менее серьезные, а другие. Сколько я ни выходил на лед, никогда ничего не болело. Стоит же провести футбольный матч, как сразу ощущается дискомфорт», — приводит слова Аршавина RT.

Аршавин выступит помощником тренера дивизиона Харламова Андрея Разина на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243195-arshavin-hokkeist-shirokov-mostovoi
Андрей Аршавин
Роман Широков
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