Аршавин забил гол в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин забил гол в финале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

Экс-форвард «Зенита», выступающий за команду Дивизиона Харламова, открыл счет на 3-й минуте первого периода игры с командой Дивизиона Тарасова с передачи Егора Яковлева.

Полторы минуты спустя Аршавин сделал результативную передачу на Сергея Колесникова.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходит с 9 по 10 декабря в Санкт- Петербурге на «СКА-Арене».

В воскресенье, 10 декабря состоялся матч за третье место, в котором Дивизион Боброва победил Дивизион Чернышева со счетом 7:4.