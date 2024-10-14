Артамонов из «Торпедо» признан лучшим нападающим шестой недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков шестой недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. В этот период было проведено 28 матчей, в которых приняли участие 545 хоккеистов.

Лучшим вратарем признан Дмитрий Шикин из «Витязя», одержавший две победы в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 75 бросков, из которых он отразил 94,67 процента.

Лучшим защитником в шестой раз в карьере назван Александр Никишин из СКА, набравший 4 (2+2) очка с показателем полезности «+1» в трех играх.

Лучшим нападающим впервые в карьере стал Никита Артамонов, выступающий за «Торпедо». Он забил два гола и сделал три результативные передачи в трех встречах недели.

В номинации «Лучший новичок» победил вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, который отразил 94,92 процента бросков и сыграл на ноль в матче с «Салаватом Юлаевым».