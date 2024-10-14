Артамонов из «Торпедо» признан лучшим нападающим шестой недели в КХЛ

Сегодня, 15:10
КХЛ назвала лучших игроков шестой недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. В этот период было проведено 28 матчей, в которых приняли участие 545 хоккеистов.
Лучшим вратарем признан Дмитрий Шикин из «Витязя», одержавший две победы в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 75 бросков, из которых он отразил 94,67 процента.
Лучшим защитником в шестой раз в карьере назван Александр Никишин из СКА, набравший 4 (2+2) очка с показателем полезности «+1» в трех играх.
Лучшим нападающим впервые в карьере стал Никита Артамонов, выступающий за «Торпедо». Он забил два гола и сделал три результативные передачи в трех встречах недели.
В номинации «Лучший новичок» победил вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, который отразил 94,92 процента бросков и сыграл на ноль в матче с «Салаватом Юлаевым».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|14
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|15
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|12
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11