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Сегодня, 19:59

Артамонов: «В «Нефтехимике» бы не дали шанса, там не дают шансов молодежи, как в «Торпедо»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал, замечал ли он интерес со стороны других клубов КХЛ.

«Не знаю. Единственное, что, когда был в «Реакторе», агент звонил и говорил, что несколько клубов мной интересуется. Но мы тогда сошлись на мнении, что останемся в Нижнекамске. Это дом, здесь семья. Потом я сыграл еще два матча, и на следующий день меня обменяли в «Торпедо». Я был в шоке. Позвонил маме, она вообще не могла поверить. Но в итоге я понял, что переход — к лучшему. В «Нефтехимике» бы не дали шанса, там не дают шансов молодежи так, как в «Торпедо». Игорь Николаевич (Ларионов) показывает, что можно спокойно молодыми выигрывать и хорошо проводить сезон», — цитирует Артамонова Sport24.

18-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 26 матчей за нижегородскую команду и набрал 14 (4+10) очков. 27 октября он забил 2 гола, а также сделал 2 результативные передачи в игре против «Автомобилиста» (4:2) и стал первым несовершеннолетним хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 4 очка за матч (на тот момент ему было 17 лет).

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-600357-artamonov-v-neftekhimike-by-ne-dali-shansa-tam-ne-dayut-shansov-molodezhi
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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