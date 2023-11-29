Артамонов: «В «Нефтехимике» бы не дали шанса, там не дают шансов молодежи, как в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал, замечал ли он интерес со стороны других клубов КХЛ.

«Не знаю. Единственное, что, когда был в «Реакторе», агент звонил и говорил, что несколько клубов мной интересуется. Но мы тогда сошлись на мнении, что останемся в Нижнекамске. Это дом, здесь семья. Потом я сыграл еще два матча, и на следующий день меня обменяли в «Торпедо». Я был в шоке. Позвонил маме, она вообще не могла поверить. Но в итоге я понял, что переход — к лучшему. В «Нефтехимике» бы не дали шанса, там не дают шансов молодежи так, как в «Торпедо». Игорь Николаевич (Ларионов) показывает, что можно спокойно молодыми выигрывать и хорошо проводить сезон», — цитирует Артамонова Sport24.

18-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 26 матчей за нижегородскую команду и набрал 14 (4+10) очков. 27 октября он забил 2 гола, а также сделал 2 результативные передачи в игре против «Автомобилиста» (4:2) и стал первым несовершеннолетним хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 4 очка за матч (на тот момент ему было 17 лет).