Артем Батрак: «Отъезд Фукале скажется на «Тракторе», но важнее человеческие отношения»

Хоккейный эксперт Артем Батрак прокомментировал отъезд основного вратаря «Трактора» Зака Фукале. Сообщается, что голкипер на неделю отправился в Канаду из-за рождения ребенка.

«Конечно, отсутствие основного вратаря повлияет. В домашней серии «Трактор» сыграет против «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимика» и СКА. Это три очень серьезных соперника, да и против нижнекамской командой тоже будет непросто. Поэтому потеря Фукале — ощутимая. Очевидно, что он будет отсутствовать больше недели. Это не только связано с трудностями перелетов. Впереди пауза в чемпионате, и у Фукале может возникнуть желание остаться еще. Это раньше могли не отпустить игрока, а сейчас человеческие отношения важнее», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фукале сыграл за «Трактор» 27 матчей, процент отраженных бросков 92,5 процента, коэффицент надежности 2,26.