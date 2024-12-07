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Сегодня, 17:46

Ильенко: «Тяжелее всего на вбрасываниях в КХЛ играть против О'Делла и Уила»

Диана Андрющенко
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Форвард московского «Динамо» Артем Ильенко высказался о лучших игроках КХЛ на вбрасываниях.

«Я с детской школы играл на вбрасываниях, потом меня стали переводить то на край, то оставлять в центре. Даже пару игр в обороне провел. Я получал не так много игрового времени, радовался любому шансу. Когда меня стали постоянно ставить в центр, начал много работать над вбрасываниями. Считаю, что сейчас стал лучше играть на точке, чем два года назад. Мне было тяжело против Корбана Найта, который играл в Омске. Сейчас выделю Эрика О'Делла и Джордана Уила. Это наши ребята, с ними неприятно играть. И отмечу из «Локомотива» Гошу Иванова», — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

После 34 матчей бело-голубые с 45 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Ильенко
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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