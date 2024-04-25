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Сегодня, 03:59

Щучинов: «Если с Радуловым сыграть в тело, то он заводится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Артем Щучинов рассказал о самых известных воспитанниках хоккейной школы Нижнего Тагила.

«Воспитанников много, Радулов — самый яркий. Также Никита Сошников, Дмитрий Юдин, Семен Чистяков. В школе была стена почета — портреты с биографиями и достижениями.

Когда я был маленьким, Радулов к нам в школу один раз приезжал. Издалека его видел. Помню, Артем Железков приезжал с Кубком Гагарина, который выиграл с «Магниткой». С ним есть фото. Как впечатления от игры против Радулова? Я не обращаю внимания на фамилии. Если с ним сыграть в тело, то он заводится. Если его не трогать, то будет спокойным», — цитирует «РБ Спорт» Щучинова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-shhuchinov-esli-s-radulovy-m-sy-grat-v-telo-to-on-zavoditsya/
Александр Радулов
Хоккей
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