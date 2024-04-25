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Сегодня, 07:56

Щучинов: «Хочу состояться в КХЛ и доказать здесь все, а потом уже уезжать за океан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Артем Щучинов поделился ожиданиями от будущего драфта НХЛ.

«Да, было много интервью со скаутами. Некоторые приезжали в Челябинск, с кем-то общался по видео, другие скидывали анкеты, которые нужно было заполнить. В Москве тоже встречался со скаутами. Задавали стандартные вопросы.

Конечно, было бы приятно, если бы выбрали в первом раунде драфта. Посмотрим, как будет. Второй раунд тоже было бы неплохо. Хотелось бы, чтобы задрафтовали повыше. Не скажу, что это суперважно, но все равно почетно. Хотя многих не драфтовали, но они очень хорошо играют в НХЛ.

Хочу состояться в КХЛ и доказать здесь все, а потом уже уезжать за океан. Свои силы в НХЛ, конечно, хочется попробовать", — цитирует «РБ Спорт» Щучинова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-shhuchinov-by-lo-by-priyatno-esli-by-vy-brali-v-pervom-raunde-drafta-nhl/
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