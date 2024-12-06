Защитник «Динамо» Сергеев: «Нам не говорят выиграть регулярный чемпионат КХЛ»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев поделился о задачах команды на текущий сезон КХЛ.

«Стоит ли перед «Динамо» задача выиграть регулярный чемпионат? Знаете, мы раздевалке такие вещи не обсуждаем. Нам это не говорят: ни первое, ни второе. Как бы это банально ни звучало, двигаемся от игры к игре. Нас просят выигрывать в каждом матче», — приводит слова Сергеева «ВсеПроСпорт».

После 34 игр FONBET Чемпионата КХЛ московское «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 45 очками. На 1-й строчке располагается «Локомотив» (58).