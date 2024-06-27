Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:20

Артемий Кузнецов: «В НХЛ я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов объяснил, почему ни за кого не болеет в КХЛ и НХЛ.

«В НХЛ я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей. Есть несколько команд, которые мне симпатичны. Это «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Тампа». Их я чаще всего смотрю. В КХЛ же мне больше всего понравился локаутный сезон, когда в Россию приехали Женя Малкин, Саша Овечкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Это была фантастика! Мне удалось тогда пару раз сходить на матчи. Но ни за кого я никогда не болел. Сегодня ты можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

В сезоне-2023/24 19-летний Кузнецов сыграл 17 матчей в КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Это был его дебютный сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artemij-kuznetsov-v-nhl-mne-simpatichny-e-dmonton-rejndzhers-i-tampa/
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Сочи
0
Читайте также
Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной на Евро-2024
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Быков — о Дацюке: «Несколько поколений мальчишек, глядя на его стиль и творчество, пришли в этот спорт»