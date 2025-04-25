Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:57

Каюмов: «Нам после седьмого матча дали один выходной — возможно, одного этого денька хватит на восстановление»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов отметил, что семиматчевая серия против «Авангарла» (4-3) станет полезным опытом для всех.

«Седьмая игра, овертайм, — если такое проходишь, то я считаю, что это большой опыт как для команды в целом, так и для каждого игрока. Видно, что мы растем благодаря таким сериям. Очень сильно растем. Это огромный полезный опыт для всех.

Сколько понадобится времени, чтобы восстановиться? Да, я думаю, пару дней максимум. Нам после седьмого матча дали один выходной — возможно, одного этого денька хватит. Наберемся сил, эмоций, побудем с семьями — и начинаем готовиться к серии с «Салаватом», — цитируют «Известия» Каюмова.

Источник: «Известия»
Артур Каюмов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В ЮАР футболист умер во время матча
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
Каюмов: «Отдохнем немного и потихоньку будем к Уфе готовиться»
«Динамо» и «Локомотив» встретятся в финале? Кто победит в третьем раунде Кубка Гагарина
«Локомотив» — «Салават Юлаев»: даты матчей плей-офф КХЛ, расписание игр серии
Радулов признан лучшим нападающим второго раунда плей-офф КХЛ, Вязовой — лучший новичок
«Трактор» — «Динамо»: даты матчей плей-офф КХЛ, расписание игр серии
Никитин: «Очередной триллер у нас с Омском получился. Очень приятно обыграть такую команду»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя