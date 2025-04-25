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Сегодня, 03:44

Каюмов: «Отдохнем немного и потихоньку будем к Уфе готовиться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в интервью «Известиям» отметил, что особо не следил за «Салаватом Юлаевым», с которым ярославская команда сыграет в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

— Следили за «Салаватом Юлаевым» в этом плей-офф? Есть понимание, во что он будет играть против вас?

— Нет, особо не смотрел. Понимание? Есть понимание, что серия с «Авангардом» закончилась. Отдохнем немного и потихоньку будем к Уфе готовиться.

Первый матч в серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало — 16.30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
Артур Каюмов
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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